Сокуров и плагиат, возвращение Урганта, любовь Волочковой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Иван Ургант, Александр Сокуров и Анастасия Волочкова

Глава ФПБК Виталий Бородин требует запретить к показу в России новый фильм Николая Солодникова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с участием Ивана Урганта, режиссер Александр Сокуров критикует эту картину за плагиат, а балерина Анастасия Волочкова хвалится новым чилийским ухажером — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кто помогает Ивану Урганту вернуться в эфир

7 апреля прошла закрытая премьера художественного фильма «Во сне ты горько плакал», главную роль в котором исполнил шоумен Иван Ургант. Фильм снял Николай Солодников. Сценарий основан на последнем завершенном рассказе писателя Юрия Казакова — его монологе, обращенном к сыну.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что уже обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой не выдавать прокатное удостоверение фильму «Во сне ты горько плакал».

«Мы считаем, что актер Иван Ургант, режиссер Николай Солодников и продюсер фильма Александр Сокуров — русофобы, известны антироссийской позицией, а Солодников вообще является мужем иноагента Катерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов)», — подчеркнул Бородин.

Адвокат Сергей Жорин считает, что Министерство культуры может запретить фильм после жалобы Бородина. По его словам, ведомство, вероятно, даже не будет разбираться и примет решение, чтобы не обострять ситуацию.

«Сейчас настало время Бородиных и Мизулиных, когда доносчики и стукачи чувствуют себя вполне комфортно. Они не видят в своих действиях ничего зазорного, и у них даже есть последователи и поклонники. Я думаю, что это короткий исторический период, когда такие люди могут реализоваться и как-то заявить о себе», — отметил адвокат.

Фото: Пример интонации Иван Ургант в трейлере к фильму «Во сне ты горько плакал»

По мнению Жорина, ведомства, которые получают эти жалобы, не всегда понимают, что за ними стоит, пишет их «человек с пониженной социальной ответственностью», или же это просьба вышестоящих органов. Поэтому такие ведомства часто перестраховываются. То есть им проще запретить и закрыть, нежели брать на себя ответственность и привлекать лишнее внимание, считает юрист.

«Они беспокоятся, что за Бородиным стоят какие-то службы и, отказывая ему, они отказывают и структуре, которая может применить санкции или репрессии против них в будущем. Но мы-то понимаем, что за этими доносчиками с большой вероятностью никто не стоит. Человек, не имеющий способностей, но с большими амбициями хочет упоминаться в одной строке с великими людьми. И для этого достаточно просто написать донос. Поэтому, к сожалению, Минкульт действительно может удовлетворить эту просьбу, чтобы не обострять ситуацию и не разбираться в деталях обращения», — объяснил Жорин.

В то же время артистка Яна Поплавская возмутилась новостью о роли Урганта в фильме.

«Пятая колонна продолжает возвращать своих „кумиров“ на ТВ и в кино. Киркоров, Ревва, Шепелев, Светлаков... Настал черед и Вани Урганта, при первых выстрелах сбежавшего в Израиль. Два года „незаменимого“, который уехал в „длительный отпуск“, тянули за уши, пытаясь пристроить хоть куда-то», — считает Поплавская.

При этом она обратила внимание, что фильм может незаслуженно получить прокатное удостоверение.

«Ранее Николай Бурляев выразил уверенность, что проект Солодникова не получит прокатного удостоверения. Думаете, не получит?» — высказала мнение Поплавская.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Яна Поплавская

Шоумен Сергей Дворцов предположил в разговоре с NEWS.ru, что Ургант в скором времени может вернуться на телевидение, поскольку этому поспособствовал его отец Андрей. По его мнению, Ургант-младший может вернуться на Первый канал со своим вечерним шоу.

«В России живет его папа Андрей, здесь работает и держит бизнес, была известная бабушка. Да, Иван возвращается на телевидение, скорее всего, в свое шоу под названием „Вечерний Ургант“ и будет его вести. Его вернули, насколько мне известно, из-за отца, тот просил очень сильно за сына, и был услышан», — предположил Дворцов.

Он добавил, что телеведущий по сей день не изменил своего отношения к СВО, поскольку не высказывался в поддержку российской армии. Шоумен выразил уверенность, что это недопустимо из-за того, что именно в России телеведущий обрел популярность.

В марте телеведущий Михаил Ширвиндт рассказывал, что Ургант сейчас занимается продюсированием. По его словам, шоумен задействован в некоторых проектах, которые «не очень на виду».

«Он живет в России, делает какие-то проекты, которые не очень на виду. Он их как продюсер делает. <...> Надеюсь, когда-нибудь все это вернется на круги своя», — рассказывал Ширвиндт.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Телеведущий считает, что настроение у Урганта «не очень хорошее». Ширвиндт отметил, что раньше шоумен был в сфере телевидения и шоу-бизнеса «как рыба в воде», занял свое место в нише. Теперь же, как ответил ведущий, все изменилось. Причиной такого сценария, по мнению Ширвиндта, стали «глобальные комментаторы», которые «ему подсиропили».

В день начала российской спецоперации Ургант опубликовал в соцсетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Вскоре перестала выходить в эфир его программа «Вечерний Ургант». Официальных сообщений об увольнении телеведущего с Первого канала не было. Кроме того, Ургант практически перестал появляться на светских мероприятиях.

Чем Сокурова смутила новая картина Солодникова

В фильме Солодникова также сыграли Полина Агуреева, Леонид Бичевин, Надежда Маркина. Картину снимали в Петербурге и в Новгородской области, ее продюсированием занимался фонд Александра Сокурова «Пример интонации».

Сам Сокуров считает, что автор проекта сплагиатил название одноименного рассказа Казакова. Он подчеркнул, что сам советовал ему прочитать этот рассказ и после видел сценарные наметки к картине, которая в итоге не является экранизацией литературного произведения. По его мнению, это этически неверное решение режиссера.

«Когда-то именно я рекомендовал Николаю прочесть этот рассказ Юрия Казакова „Во сне ты горько плакал“. Но фильм не по произведению Казакова. Коля неправомерно совершенно взял произведение Казакова. Это этически неправильное решение. По сути, название украдено у писателя, это не экранизация», — сказал Сокуров.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Александр Сокуров

Он заявил, что был против такого решения Солодникова. Несмотря на это, Сокуров отметил талант своего коллеги, но добавил, что фильм пока не смотрел.

«Николай много сделал художественных материалов в пространстве интернета, он человек с большим даром. Но ранее у него было не игровое кино. Что получилось на этот раз, я не видел», — отметил он.

Также Сокурову трудно оценить, насколько хорошо мог сыграть Ургант в картине.

«Совсем не знаю Урганта. Один раз его видел на общественном мероприятии в Москве. Человек он явно свободный, раскованный. Но таких много. Что он из себя представляет как актер, не знаю, я никогда не видел его художественных работ», — высказал мнение режиссер.

Кто стал новым любовником Волочковой?

Балерина Анастасия Волочкова представила нового бойфренда — им оказался чилиец по имени дон Мигель. Артистка рассказала, что вместе с возлюбленным планирует провести майские праздники на Мальдивах.

Звезда поделилась, что Мигель — ее давняя «любовь пятнадцатилетней давности». При этом, по ее словам, мужчина настроен серьезно и уже подарил ей свадебное платье.

Ранее Волочкова рассказала, что несколько месяцев назад женатый мужчина подарил ей кольцо с бриллиантом в пять карат. По ее словам, он сделал это «за ее улыбку и глаза». Балерина отметила, что более 10 лет дружит с женой этого человека.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

До этого шоумен Егор Иващенко сделал предложение Волочковой и пригласил ее на свидание. На бизнес-конференции «Ценнее денег» артист преклонил колено перед балериной и подарил ей бриллиантовые серьги за 600 тысяч рублей, заявив, что «с удовольствием» вручает этот подарок.

Он также назвал Волочкову «завидной невестой», отметив, что она вложила в свое новое шоу 30 млн рублей. Сама балерина приняла приглашение шоумена на романтическое свидание, в шутку добавив, что «с удовольствием дороже, но ненамного».

До этого Волочкова заявила, что не имеет алкогольной зависимости. Она подчеркнула, что может обходиться без спиртного «совершенно спокойно» и ее рука не тянется к алкоголю постоянно. По словам Волочковой, пьющий человек не смог бы каждый день находиться в спортивном зале и «крутиться на пуантах по три часа», как это делает она. Балерина также добавила, что в последнее время не пьет спиртное из-за напряженного графика.

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