София Стужук оправдалась за поиск возлюбленного после смерти бывшего мужа

https://static.news.ru/photo/e9388196-1c3a-11eb-b82e-fa163e074e61_660.jpg София Стужук Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Подписчики блогера Софии Стужук оказались возмущены желанием девушки найти себе нового парня. Дело в том, что её бывший супруг Дмитрий скончался от коронавирусной инфекции всего две недели назад.

Стужук не понимает возмущения своих фолловеров, поскольку с бывшим мужем она рассталась полгода назад. Девушка подчеркнула, что смерть близкого человека была болезненной, но это не повод для неё как для молодой матери ставить на себе крест.

Никто никому никакую замену не ищет. Я не состою ни в каких отношениях ни с одним мужчиной более полугода. Я всего лишь жду, когда вселенная сама решит — когда будет время, — написала Стужук в Instagram.

Она подчеркнула, что отношения с Дмитрием умерли задолго до его смерти.

Фанаты поддержали девушку. Они подчеркнули, что София является прекрасной матерью троих детей, а новые отношения обязательно придут в жизнь, но «всему своё время».

София Стужук прославилась скандальными родами в прямом эфире. Все её трое детей появились на свет в домашнем бассейне.

Как писал NEWS.ru, 34-летний Дмитрий Стужук почувствовал себя плохо во время отдыха в Турции. У него появились кашель и проблемы с дыханием. Вернувшись домой, он сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Врачи предложили ему госпитализацию, но Дмитрий отказался. Он обратился в больницу, лишь когда ему стало хуже. 16 октября мужчина пережил клиническую смерть, впал в кому, а затем умер.