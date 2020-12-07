София Ротару устроила скандал с помощником на «Песне года»

https://static.news.ru/photo/62ec2644-391b-11eb-a92b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица София Ротару, спустя долгое время приехавшая в Москву, после своего выступления на «Песне года» несколько раз жёстко прогнала помощника, который пытался всячески ей угодить.

Певица исполнила композицию на мероприятии, после чего поклонники буквально завалили её цветами. Ротару не смогла унести их сама, и на помощь ей подоспел предприимчивый помощник. Однако артистка вместо слов благодарности прогнала его, сообщает Teleprogramma.pro.

Уйди отсюда, я сказала! — закричала на него певица.

Однако этим скандал не закончился. Позже фанаты попросили Ротару сфотографироваться с ними на совместном снимке. Рядом снова оказался помощник певицы, предложивший сделать фото. Однако Ротару снова его прогнала криком.

Уйди! — вновь потребовала певица и затем удалилась в гримёрку.

Как сообщал NEWS.ru, ранее певица София Ротару устроила фотосессию в толпе журналистов, несмотря на введённые из-за пандемии коронавируса ограничения.

Ротару впервые за долгое время приехала в Россию, чтобы принять участие в «Песне года — 2020». Артистка решилась на это из-за личной просьбы её давнего друга — композитора Игоря Крутого. На телеэкраны праздничный концерт «Песня года» выйдет в первые два дня нового года — 1 и 2 января. Ведущими церемонии станут бывшие возлюбленные — телеведущая Лера Кудрявцева и музыкант Сергей Лазарев.