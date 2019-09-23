https://static.news.ru/photo/e9b8f8a4-de87-11e9-916c-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press

Популярная певица София Ротару опубликовала фотографии из Италии, где она проводит отдых. На снимках, которые сделаны в маленьком рыбацком порту Портофино, исполнительница позирует в розовом платье в интересный принт на фоне города и цветов.

На ногах звезды — белая спортивная обувь. Фотографии Ротару разместила на своей странице в Instagram .

Поклонники, судя по комментариям, оказались удивлены и восхищены внешним видом 72-летней певицы: «Прелестная, неповторимая, обаятельная, обворожительная, любимая», «Красавица, дай бог Вам здоровья», «На Вас посмотришь, и жить хочется», «Прекрасная Софи», «Здравия Вам на многая лета! Так и держать молодость!», «Сказочные фото».

Ранее News.ru сообщал, что стоимость одного выступления украинской певицы Софии Ротару в декабре 2018 года составил €100 тыс., а на праздниках ценник и вовсе вырос вдвое. Подобные цены оказались неподъёмными даже для самых преданных и состоятельных фанатов исполнительницы на Украине. Впрочем, Ротару нашла «пристанище» в Казахстане. Общественник Вадим Манукян назвал жителей республики «настоящими благодетелями», которые помогли «знаменитой пенсионерке свести концы с концами».