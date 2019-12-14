https://static.news.ru/photo/6728e2ea-1f2e-11ea-8c36-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: sofiarotaru.official/instagram.com

Украинская певица София Ротару может вновь приехать в Москву с концертом. Об этом заявил её концертный директор Сергей Лавров.

По его словам, пока конкретных планов нет, но концерты в РФ возможны.

Это, скажем так, дело её желания — предложений много есть, очень много, — отметил представитель артистки.

Он добавил, что сегодня у исполнительницы закончились съёмки в Москве и она улетела из России. Однако в этом году будет ещё одно мероприятие в российской столице, на котором будет Ротару. Детали этого шоу пока держат в секрете, сообщает «Газета.ru».

Как писал NEWS.ru, Ротару с большим триумфом выступила на российской сцене. Зал аплодировал 72-летней артистке стоя и долго не хотел её отпускать. Концерт «Песня года» прошёл с аншлагом, бойкот, которого так боялись организаторы концерта, не удался. Зрители встретили народную любимицу с большой теплотой. В свою очередь артистка заявила, что концерт был бесподобным.