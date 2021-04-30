В соцсетях высмеяли приговор россиянину за репост клипа Rammstein

https://static.news.ru/photo/7c08a642-a9d3-11eb-92f8-96000091f725_660.jpg Группа Rammstein Фото: Daniel Knighton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд назначил жителю Архангельска Андрею Боровикову 2,5 года колонии общего режима за репост клипа Pussy немецкой рок-группы Rammstein. Фигуранта признали виновным по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов). В социальных сетях высмеяли вердикт.

Мальчик: слушает Раммштайн. Мужчина: слушает приговор Ломоносовского суда г. Архангельска за размещение клипа Раммштайн в ВК, — написал юзер под ником Очиповочная фурфура.

Пользователь Мария Александрова поинтересовалась, почему песню Алёны Апиной «Лёха» до сих пор не признали экстремистской, если там есть слова «Ой, Лёх, Лёха, мне без тебя так плохо».

Амстердамский блогер репостнул клип Юрия Лозы и получил 2,5 года, — пошутил Иосиф Левинсон.

Молодого человека поддержал гитарист Rammstein Рихард Круспе, назвавший приговор слишком суровым. Клип на песню Pussy вышел в 2009-м. Ролик содержит порнографические вставки с участием дублёров самих музыкантов Rammstein.

Ранее сообщалось, что билборд c изображением российской певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) появился в центре Нью-Йорка — на Таймс-сквер, о чём звезда сама рассказала в своём Instagram-аккаунте. Треки исполнительницы рекомендуют к прослушиванию в рамках кампании Equal музыкального сервиса Spotify, направленной на поддержку женщин в шоу-бизнесе. На новость Монеточка отреагировала фразой «Ваша крошка на Таймс-сквер».