Собравшаяся замуж Погребняк намекнула, что назовет сына в честь Путина Мария Погребняк заявила, что после свадьбы хочет родить двойняшек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Погребняк

Блогер Мария Погребняк, получившая предложение руки и сердца от предпринимателя Игоря Головинского, в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что хочет родить двойняшек от нового супруга. По ее словам, она даст будущим детям патриотичные имена, связанные с Россией: если родится мальчик, назовет его Владимиром, если девочка — Россияной. Поклонники Погребняк предположили, что она хочет назвать сына в честь президента РФ Владимира Путина.

Круто, если бы были двойняшки, сразу Владимир и Россияна, — пояснила 35-летняя Погребняк.

Ранее Погребняк сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, подарив кольцо. По словам звезды, она не подозревала о планах своего избранника. Коробочку с драгоценным украшением она получила во время прогулки в Лужниках. Открыв ее, Погребняк обнаружила кольцо. Она призналась, что была растеряна, но сказала избраннику да.Мария была замужем за футболистом Павлом Погребняком. В официальном браке они прожили восемь лет. Мария и Павел воспитывают троих сыновей: 12-летнего Алексея, 15-летнего Павла и 17-летнего Артема.

До этого Погребняк рассказала, что получила штрафы на 85 тысяч рублей за неправильную парковку. Она также призналась, что забыла официально подтвердить в МФЦ статус многодетной матери. Блогер надеется, что после этого штрафы не будут приходить.