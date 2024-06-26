«Собирала себя по кусочкам»: Чеботина рассказала, как пережила расставание Люся Чеботина: пережить тяжелое расставание мне помогла любовь семьи и друзей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люся Чеботина

Певица Люся Чеботина призналась, что пережить расставание с любимым человеком ей помогло окружение — семья и друзья. В трудное время они окружили ее заботой и лаской, которые спустя время сделали девушку другим человеком. В этом звезда призналась между съемками клипа на песню «За бывшего», которые проходят в одном из московских отелей, передает корреспондент NEWS.ru.

Песня посвящена мне и девочкам, которые прошли трансформацию после тяжелых отношений и разрыва. Она олицетворяет состояние, когда распадаешься, а затем собираешь себя по кусочкам. Каждая девочка рано или поздно переживала тяжелый разрыв. Мне помогла в этом любовь к себе и любовь своего окружения, близких. В таких ситуациях она и проверяется. Огромное спасибо моей маме, подругам, потому что я смотрю на себя год-два назад, и мне кажется, что это совершенно два разных человека, — пояснила Чеботина.

Рассказывать подробности своего печального опыта певица больше не захотела.

Также Чеботина заявила, что самым дорогим клипом для нее за всю карьеру станет ролик на песню «За Бывшего». При этом звезда не назвала точную стоимость работы. Она также призналась, что песня понравилась многим.