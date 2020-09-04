Собчак заявила, что не смогла наладить общение с сестрой из-за матери

https://static.news.ru/photo/1890a81a-ee78-11ea-8def-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что не смогла наладить общение со своей сестрой Марией, дочерью Анатолия Собчака от первого брака, из-за своей матери Людмилы Нарусовой.

Ксения Собчак поделилась в эфире шоу «Честный развод», что не общалась с сестрой, которая её старше на 16 лет, из-за того, что её мать всегда ревновала Анатолия Собчака к предыдущей семье.

Телеведущая добавила, что считает неправильным отношение Людмилы Нарусовой к прежней семье Анатолия Собчака. Ксения Собчак также выразила надежду, что однажды её общение с сестрой наладится.

Мне вообще до какого-то момента казалось естественным, что мы не общаемся. А сейчас мне бы очень хотелось с ней поговорить. Это же не моя вина, что мама так меня воспитывала и не хотела, чтобы мы общались, — привели слова телеведущей на портале Teleprogramma.pro.

Отмечается, что Анатолий Собчак был в браке с Нонной Гандзюк. У них есть дочь Мария, которая родилась в 1965 году.

Как писал NEWS.ru ранее, Ксения Собчак рассказала, почему развелась с актёром Максимом Виторганом. Она отметила, что решение о расставании далось ей с трудом и около года перед разводом её «штормило». По словам Ксении Собчак, после семи лет брака настал период, когда они с мужем «пошли немножко в другие стороны».