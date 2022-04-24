Собчак заявила, что Галкин «сжигает мосты» с РФ высказываниями об Украине

Ксения Собчак прокомментировала высказывания Максима Галкина о событиях на Украине. По её мнению, шоумен вряд ли после таких заявлений вернётся в Россию, о чём, видимо, знает, написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Речь идёт о последнем высказывании артиста насчёт случившегося в Одессе. Муж Аллы Пугачёвой в своём поздравлении с праздником Пасхи очень эмоционально отреагировал на гибель мирных жителей и призвал ответить на его вопросы.

Максим Галкин в запрещённой ныне сети очень жёстко высказался о событиях на Украине, и в Одессе в частности. Кому интересно, можете посмотреть. Судя по применению новых законов в России, этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения, — написала по этому поводу Собчак.

Судя по тому, что ещё говорит юморист, он и его семья действительно не собираются возвращаться в Россию — по крайней мере, в ближайшее время, несмотря на то, что Галкин признался в любви к российскому зрителю. Артист запланировал длительный концертный тур по всей стране.

Ранее известный адвокат Сергей Жорин с иронией отнёсся к жалобам Максима Галкина российской публике на то, что у него в России после объявления начала спецоперации сорвались концерты и он остался без денег. Юрист написал в своём микроблоге, что он всегда ценил смелость и прямолинейность, но не в данном случае.