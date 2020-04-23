Собчак задумалась об эмиграции из России

Телеведущая Ксения Собчак готова навсегда уехать из России в случае принятия решения о закрытии границ в стране.
В своём посте в Instagram звезда решила порассуждать по поводу переезда в другую страну. По словам Собчак, происходящее сейчас в мире — это одна большая насмешка над людьми. Несколько лет назад она уже говорила с друзьями, при каких условиях стоит думать об эмиграции.
Если объявят о закрытии границ, я уеду, — отметила она.
Пока же Собчак рада находиться в Москве даже с учётом того, что границы из-за пандемии коронавируса закрыл весь мир.
Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Собчак посоветовала с юмором отнестись к ситуации, вызванной распространением коронавируса. По её словам, настало «время истероидов». На первый план вышли люди, которые годами вынашивали панические настроения и рисовали в голове апокалиптические сценарии.
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