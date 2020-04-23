Собчак задумалась об эмиграции из России

https://static.news.ru/photo/a5904db0-8555-11ea-8482-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак готова навсегда уехать из России в случае принятия решения о закрытии границ в стране.

В своём посте в Instagram звезда решила порассуждать по поводу переезда в другую страну. По словам Собчак, происходящее сейчас в мире — это одна большая насмешка над людьми. Несколько лет назад она уже говорила с друзьями, при каких условиях стоит думать об эмиграции.

Если объявят о закрытии границ, я уеду, — отметила она.

Пока же Собчак рада находиться в Москве даже с учётом того, что границы из-за пандемии коронавируса закрыл весь мир.

Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Собчак посоветовала с юмором отнестись к ситуации, вызванной распространением коронавируса. По её словам, настало «время истероидов». На первый план вышли люди, которые годами вынашивали панические настроения и рисовали в голове апокалиптические сценарии.