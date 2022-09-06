Собчак вызвали в МВД давать показания Собчак вызвали в Управление по организации дознания МВД России свидетелем по делу о клевете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистку Ксению Собчак вызвали в Управление по организации дознания МВД России свидетелем по делу о клевете. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Телеведущая пояснила, что режиссер Никита Михалков написал заявление в полицию на документалиста Виталия Манского после его интервью на YouTube-канале Собчак.

Я прохожу свидетелем по делу о клевете, которую Никита Сергеевич Михалков увидел в словах Виталия Всеволодовича Манского в нашем интервью, вышедшем на моем YouTube, — написала журналистка.

По ее словам, в отношении Манского возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 128.1 УК РФ. Поводом послужило заявление, сделанное в ходе интервью, в котором режиссер заявил, что «на Московском международном фестивале воруется не меньше 85% бюджета». Михалков же является президентом ММКФ, добавила она.

Ранее певица Алла Пугачева, которая в конце августа вернулась из Израиля в Россию, ответила на нелестные высказывания со стороны Михалкова в свой адрес. По ее мнению, некогда прекрасный режиссер и человек «исчез». На своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) она выложила отрывок из его фильма «Раба любви» с недвусмысленной припиской.