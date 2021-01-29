Собчак высмеяла страдания Бузовой после расставания с Давой

https://static.news.ru/photo/d11d84a0-623d-11eb-a389-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак высмеяла видео, которое её коллега по цеху Ольга Бузова записала после расставания со своим женихом Давидом Манукяном.

Пародийный ролик, посвящённый переживаниям Бузовой, вошёл в выпуск программы «Осторожно, новости».

Собчак в шутку заявила, что расстаётся со своим мужем — режиссёром Константином Богомоловым. Она также опубликовала фейковую переписку, в которой якобы ссорится с возлюбленным и которая во многом повторяет переписку Манукяна и Бузовой.

Затем ведущая записала видеообращение, в котором повторила некоторые фразы из ролика, опубликованного Ольгой Бузовой вскоре после разрыва. Она с иронией призвала зрителей заблокировать Богомолова в социальных сетях, перестать ходить на его представления и попросила проклясть его ночью на кладбище, а после разрыдалась.

Бузова и Манукян расстались после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. Стоит подчеркнуть, что заключение брака на Мальдивах не имеет в РФ юридической силы.

Между тем поклонники массово отписываются от Ольги Бузовой после того, как она опубликовала очередную песню про несчастную любовь. В композиции «Розовые очки» Бузова поведала миру о несчастной любви и страхе одиночества. Вышел клип спустя три дня после того, как она объявила о расставании с Манукяном. Этот факт насторожил поклонников, что сказалось на рейтинге клипа — всего 300 тысяч просмотров. Фанаты обвинили телеведущую в обмане и «предательстве», в частности в хайпе на расставании с возлюбленным, писал NEWS.ru.