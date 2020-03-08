https://static.news.ru/photo/e1603a84-613e-11ea-867c-fa163e074e61_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что не любит Международный женский день, потому что мужчины поздравляют девушек банальными стихотворениями, которое они нашли в Интернете.

Журналистка выложила фото, на котором она скорчила грустную гримасу. По её словам, только так она может реагировать на стихи о 8 марте.

«Пусть этот день весенний вам радость принесёт! Пусть как подснежник первый улыбка расцветет!» Вот с таким лицом, как на этой фотографии, я читаю бесконечный поток подобного стихотворчества. Держимся, девушки! — написала светская львица в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, популярный певец Сергей Лазарев поздравил россиянок с Международным женским днём. Участник Евровидения-2019 опубликовал видео, с помощью которого передал своим поклонникам хорошее настроение.