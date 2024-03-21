Собчак высмеяла дебош Кологривого Собчак связала дебош Кологривого с фестивалем «Семейные традиции»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала в своем Telegram-канале инцидент, произошедший с актером Никитой Кологривым в одном из ресторанов Новосибирска. Она обратила внимание на то, что дебош случился вскоре после участия Кологривого в фестивале «Семейные традиции», и предположила, что Кологривый был намерен «расслабиться» после него.

Новость про дебош Кологривого заиграла по-новому, когда выяснилось, что он приехал туда с фестиваля «Семейные традиции»! А-а-а! История в духе «как же меня все это достало», — написала она.

Актер стал зачинщиком дебоша, обозвав сотрудников заведения. Кроме того, он схватил администратора за шею и попытался склонить ее к поцелую, но, получив отказ, укусил девушку.

Как стало известно ранее, молодого человека приговорили к восьми суткам административного ареста по статье о мелком хулиганстве. Изначально ведомство требовало назначить Кологривому 15 суток. Перед заседанием суда артист выразил сожаление по поводу произошедшего и попросил его помиловать. По его словам, он является порядочным человеком, который способен ошибиться и честно ответить за свои поступки. После того как судья ответил артисту, что за помилованием в России следует обращаться к президенту страны, Кологривый тут же переадресовал просьбу главе государства Владимиру Путину.