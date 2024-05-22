Собчак поддержала запрет никабов в России и вспомнила про «Крокус»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак считает, что запретить ношение никабов в России можно. Звезда в своем Telegram-канале указала, что подобное ограничение является элементарной безопасностью.

Два месяца назад случился «Крокус», мы помним. Так вот, в этом плане запрет никабов — элементарная безопасность. Потому что в противном случае мы не можем знать наверняка, кто под ним (это может быть даже мужчина) и что под ним (там вообще может быть взрывчатка), — написала Собчак.

По слова журналистки, никаб запрещен во Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и других европейских странах, а также в Алжире, Египте, Тунисе, Индии, Индонезии и Марокко. Она подчеркнула, что в ее заявлении нет никакой исламофобии, а «просто здравый смысл».

озможное введение запрета на ношение женщинами никаба — традиционного женского головного убора, закрывающего все лицо, кроме глаз, — будет противоречить нормам светского права и Конституции России, поделился мнением с NEWS.ru

Ранее заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что возможное введение запрета на ношение женщинами никаба будет противоречить нормам светского права и Конституции России. Он отметил, что ДУМ РФ готово к диалогу с представителями власти для решения этого вопроса.