Выпуск программы с Грачевским в передаче Собчак покоробил зрителей

https://static.news.ru/photo/9edebc92-6c2a-11eb-bf68-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новое шоу с живым Борисом Грачевским вышло в эфире программы «Док-Ток», которую ведёт Ксения Собчак. Шоу вышло спустя ровно месяц после смерти режиссёра «Ералаша», а записывали его ещё в декабре.

Это сильно покоробило зрителей Первого канала . На тот момент Грачевский был здоров, он постоянно шутил и был полон энергии. Тогда он вместе с другими гостями студии обсуждал тему, как детям известных родителей не стать изгоями и найти себя.

Поддерживали беседу певица Глюкоза и Лариса Гузеева.

Борис Грачевский заразился коронавирусом в конце прошлого года. Он попал в больницу, где проходил лечение. Но в последние дни его состояние резко ухудшилось, режиссёр «Ералаша» впал в кому и умер 14 января от осложнений.

У худрука остался сын Филипп, которому ещё нет и года. Жена Грачевского Екатерина Белоцерковская пообещала сделать всё, чтобы детище режиссёра — киножурнал «Ералаш» продолжал существовать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что опубликовано предсмертное интервью художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского, который скончался 14 января от коронавируса. Незадолго до смерти режиссёр впервые назвал имена тех, кто пытался выкупить у него детский киножурнал в 1990-е годы, предлагая за него миллион долларов.