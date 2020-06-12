Собчак устроила перформанс с гробом и афроамериканцами

Ведущая Первого канала Ксения Собчак представила новый выпуск своего YouTube-шоу «Осторожно, новости».
В нём журналистку пронесли в гробу афроамериканцы. Это была отсылка к знаменитому интернет-мему «Танцующие гробовщики». Всё началось со спора ведущей со своим коллегой в студии федерального телеканала. Однако в какой-то момент за её спиной появляются чернокожие гробовщики. В следующем кадре они уже танцуют с гробом на улице, из которого вылезает светская-львица.
Не дождетесь, — говорит она в камеру.
NEWS.ru писал ранее, что Собчак рассказала о сходстве своей свадьбы с похоронами Джорджа Флойда. По её словам, всё дело в обрядности.
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