Собчак устроила перформанс с гробом и афроамериканцами

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Дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария нецензурно ответила телеведущему Андрею Малахову, который предположил, что артист превратился в алкоголика из-за того, что его дочь стала лесбиянкой. Вопрос, возможно ли это, Малахов задал зрителям в ходе программы «Прямой эфир».

Как ты смеешь обвинять меня, то, что я говорю, и то, кого я люблю, в безответственном поведении моих родителей? И прямо перед родственниками погибшего? Я знал, что ты ***. Но...