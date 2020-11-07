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Собчак удивилась кадру Богомолова в постели в Бондарчуком

00:37, 08 ноября 2020
Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Ксения Собчак выразила недоумение по поводу совместного фото супруга Константина Богомолова в постели в Бондарчуком. Режиссёр опубликовал снимок, в подписи к которому поздравил Фёдора Бондарчука с выходом новой картины.

Обнимаю тебя и поздравляю! Я наслаждался процессом, я горд итогом, я восхищен тобой!, - подписал фото, на котором он лежит в одной кровати с Бондарчуком, муж Ксении Собчак.

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Сама телеведущая отреагировала на фотографию с недоумением.

Я тоже обожаю Фёдора, но почему вы вместе в кровати? — задалась вопросом Собчак.

Ответила на это телезвезде продюсер Нателла Крапивина:

Вот наконец ты поймешь, что фото в кровати еще ничего не значит, — пошутила продюсер.

Самое интересное, что на снимок адекватно отреагировали подписчики экс-кандидата в президенты России. Они поблагодарили Бондарчука и Богомолова за открытие новых актёров и творчество. «Крутые парни! Будем наслаждаться вашим творчеством!», «Красавчики», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи социальной сети обвинили телеведущую Ксению Собчак в лицемерии из-за отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах. Знаменитость опубликовала в Instagram снимок отпуска в Дубае.

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