https://static.news.ru/photo/460f91f8-d3a7-11e9-991c-fa163e074e61_660.jpgКсения Собчак и Максим ВиторганФото: Сергей Булкин/News.ru
Телеведущая Ксения Собчак трогательно обратилась к бывшему мужу Максиму Виторгану в его день рождения. Популярному артисту исполнилось 47 лет. Собчак назвала его лучшим в мире папой, чем неожиданно удивила всех своих подписчиков.
Свети всегда,и обогревай всех своих близких и любимых людей ,как только ты и умеешь!!!! С днём рождения,наш самый лучший в мире папа! — написала она в Instagram.
Пользователи решили, что несмотря на разрыв, паре, по всей видимости, удалось сохранить нормальные отношения. Они восхитились таким поступком звезды, назвав её мудрой женщиной.
Всегда знала,что Ксения мудрая. Молодец, папа бы гордился тобой, — заметил один из пользователей.
Ранее News.ru сообщал, что Ксения Собчак и её новый возлюбленный Константин Богомолов завершают последние приготовления к свадьбе. Церемония состоится в Bosco Cafe в Петровском пассаже в Москве. В качестве приглашения на торжество пара сделала видеооткрытку. В ней они попросили гостей одеваться со вкусом и не дарить молодожёнам деньги.