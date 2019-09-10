Фото: Сергей Булкин/News.ru

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала поведение своего подопечного Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре. По её словам, Билан - артист с большой буквы, а такие люди не имеют права на ошибку. Она выразила надежду, что жители Самары простят певца и оценят искренность его извинений.

Дима, в Самаре будет без сомнений лучший концерт в твоей жизни,мы уже договариваемся про площадку ! Ждём место под детскую площадку, ждём когда ты подаришь городу её, ждём аппарат для...