https://static.news.ru/photo/71288090-d6f2-11e9-b36b-fa163e074e61_660.jpg Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова, которая прошла в столице 13 сентября, была полна сюрпризов. Одним из самых ярких моментов торжества стало выступление невесты с песней Ирины Аллегровой «Привет, Андрей!» в адрес новоиспечённого супруга. Видео опубликовала подруга светской львицы продюсер Яна Рудковская.

Однозначно хит этого вечера! Ксюша, браво! Это, конечно, Эверест самоиронии, — написала она в Instagram .

В ходе исполнения песни Ксения многократно обращается с призывом к своему мужу поскорее обнять её, на что Константин Богомолов с радостью соглашается. В конце он торжественно заявляет, что готов откликаться на любое имя, которым она будет его называть.

Ранее News.ru писал, что журналисты узнали о самом дорогостоящем подарке на свадьбе телеведущей и режиссёра. Им стал фарфоровый сервиз за 1,1 млн рублей, который молодожёны заказали у гостей праздника. Среди других подарков — старинный ковёр за 400 тысяч рублей и панно из Etro Home Interiors за 316 тысяч.