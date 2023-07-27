Собчак спародировала Викторию Боню Собчак спародировала Боню, предложившую смотреть на руки для «осознанности»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак спародировала блогера Викторию Боню, предложившую смотреть на руки для большей «осознанности». Видео, где Собчак призвала смотреть ноги, ходить, прыгать и чесать их, она опубликовала в своем Telegram-канале.

Ребят, смотрите, это ваши ноги, понимаете? На них есть пальцы, они могут двигаться. Это ваши ноги, они могут ходит, они могут прыгать, осознайте это. Ваши ноги это ваша осознанность, понимаете? Вы можете почесать, например, правой ногой левую, можете левой правую. Поймите, это и есть ваша осознанность. Ваши ноги, ребята, — ваши слуги, — сказала Собчак.

Виктория Боня, в свою очередь, заявила, что слуги не ноги, а руки, отметив, что когда смотришь на руки — находишься «здесь и сейчас».

Ранее Генпрокуратурой начала проверку в отношении Бони на предмет пропаганды запрещенных веществ. Блогер заявил, что ее рассказы в соцсетях о пользе аяуаски — отвара из галлюциногенных растений бассейна Амазонки — не нарушают законы России, поскольку Боня употребляет и рекламирует напиток на территории страны, где это разрешено.