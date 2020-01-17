Ксения Собчак выразила сожаление, что ей не удалось посетить свадьбу подруги, бывшей жены олигарха Романа Абрамовича Дарьи Жуковой.
На своей странице в Instagram телеведущая пожелала невесте счастья и любви.
Ужасно жалко, что я не смогла долететь, но шлю тебе любовь и мальдивскую погоду на расстоянии. Ты лучшая, и ты это знаешь, — написала Собчак.
Ранее NEWS.ru писал, что Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба российской предпринимательницы и наследника известной династии олигархов прошла в Париже.
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