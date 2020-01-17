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Певец Алексей Глызин, который долгие годы дружил с музыкантами Крисом Кельми и Евгением Осиным, рассказал, что причиной их раннего ухода стали пагубные привычки. По его словам, ему так и не удалось спасти друзей от самоуничтожения.

Закусывать надо. Я никогда не лечился от алкоголя. Могу всегда выпить в компании, но доводить себя до состояния эпилепсии, когда тебя уже начинает колотить, никогда не буду. Сначала ты теряешь...