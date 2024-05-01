Собчак сменила сторону? Что за скандал с яйцеклетками Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак негативно высказалась о женщинах, которые лгут о замороженных яйцеклетках. Был ли это камень в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой, что за скандал разразился вокруг ее детей?

Что сказала Собчак о замороженных яйцеклетках

29 апреля на YouTube-канале журналистки «Осторожно, Собчак» вышел документальный фильм «ЭКО: дикие мифы и неудобная правда. Что творится в лаборатории с эмбрионами? Научные эксперименты». В ходе выпуска Собчак встретилась со специалистами по экстракорпоральному оплодотворению и обсудила острые вопросы.

Во время беседы с интегративным репродуктологом кандидатом медицинских наук Ольгой Балахонцевой и репродуктологом кандидатом медицинских наук Татьяной Румянцевой Собчак подняла вопрос о возрасте пациенток, решающихся на процедуру ЭКО в возрасте старше 50 лет. Журналистка негативно высказалась о женщинах, которые говорят, что заморозили яйцеклетки, хотя ранее такие технологии им были недоступны.

«Без имен и фамилий. <...> Есть публичные случаи, не будем называть имена, когда женщина в 60 лет говорит, что «не сама [родила], но яйцеклетка моя». Мой гинеколог говорит, что не может яйцеклетка [быть оплодотворенной]. Только если она ее (яйцеклетку. — NEWS.ru) заморозила, когда ей (женщине. — NEWS.ru) было 20. Но таких технологий не было. Поэтому, если вы видите взрослую женщину, это, значит, просто донорски подбирается сейчас, уже довольно точно, черты лица, но это чужая яйцеклетка. Никаких чудес нет», — заявила Собчак.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Ксения Собчак

Правда ли, что Пугачева заморозила яйцеклетки

В 2013 году супруг Примадонны шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал в программе Бориса Корчевникова «Прямой эфир», что готовился с женой к рождению детей 11 лет. По его словам, Пугачева заморозила яйцеклетки еще до свадьбы с юмористом, однако скрыла от избранника это.

«Алла 11 лет назад заморозила яйцеклетки. Причем мне она сказала об этом только после свадьбы, два года назад. Да, она это сохраняла от меня в тайне. Почему? Это надо у нее спросить, но когда-то давно она подошла к этому вопросу ответственно», — откровенничал Галкин.

СМИ писали, что Пугачева в 2002 году заморозила свои яйцеклетки по совету подруги. Эту версию подвергала сомнению, в частности, врач — гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова.

«Это распространенный миф, что Алла Пугачева заморозила 20 лет назад свои яйцеклетки. 20 лет назад не существовало таких технологий, которые бы позволяли яйцеклеткам быть замороженными и размороженными без риска их повреждения. Этих технологий не было. Это вранье», — рассказала специалист Пятому каналу в 2022 году.

Кроме того, Forbes Woman пишет, что высокоэффективный метод заморозки был изобретен японцем Куваямой Масасигэ только в 2005 году. Лишь в 2013 году Американское общество репродуктивной медицины (ASRM) объявило, что больше не считает криоконсервацию экспериментальной процедурой. В России такая процедура появилась лишь в 2014 году.

«Согласно британскому просветительскому ресурсу Fertility IQ, максимальная вероятность — 90% — наступает в случае, если женщине до 35 лет и она заморозила не менее 15 яйцеклеток», — отмечает издание.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Кто настоящая мать детей Пугачевой

В конце апреля экс-депутат Госдумы Роман Худяков усомнился, что Примадонна на самом деле приходится матерью своим младшим детям Лизе и Гарри. Как написал бывший парламентарий на своей странице во «ВКонтакте», Пугачева для двойняшек «в лучшем случае бабушка».

«Пугачева им (Лизе и Гарри. — NEWS.ru) совсем не мама, а в лучшем случае бабушка. Никто из специалистов-репродуктологов (поговорите с людьми) даже не рассматривает версию о замороженных яйцеклетках: когда Пугачева могла, таких технологий не было, никто об этом не думал. Понятно же, кто настоящая мама детей. Впрочем, не будем доставать их семейные скелеты из шкафа — они сильно уродливые, какой ни возьми», — считает бывший депутат Госдумы.

Пугачева будет «доживать одна», а воспитанием детей Лизы и Гарри займется ее супруг. По словам политика, знаменитости планируют переехать в Нью-Йорк, где приобрели две квартиры. Экс-парламентарий считает, что жить в США артисты будут раздельно.

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