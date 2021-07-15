Собчак рассказала, почему выбрала Италию для отдыха с «гадёнышем»

Ксения Собчак выбрала для совместного отдыха с сыном итальянскую коммуну Форте-деи-Марми. Об этом она весьма оригинальным способом сообщила в Instagram.

По словам телеведущей, раньше она жёстко критиковала это место и считала его предназначенным для «жён на выселках». Но теперь она довольна курортом, видимо, предполагает Собчак, «из-за возраста».

Всю жизнь считала «форточку», точнее Форте-деи-Марми, каким-то «г...ном для жён на выселках», как я это называла. Типа отправляешь жену с детёнышами на всё лето, а сам тусуешься в Москве. И вот, друзья, возраст взял своё. Мне с моим любимым «гадёнышем» здесь совершенно прекрасно, — в оригинальной манере написала экс-кандидат в президенты России.

Курорт, который экс-ведущая «Дома-2» выбрала для отдыха с «гадёнышем», находится на берегу Тирренского моря. Собчак окрестила городок «Юрмалой на максималках». Главное отличие Форте-деи-Марми — тёплое море и ласковое солнце, призналась ведущая.

Это просто какое-то счастье, ребёнок в счастье. Это абсолютно такая деревня, <...> здесь офигенно. Ну, конечно, в определённом возрасте, — поделилась эмоциями журналистка.

В этом году Ксении Собчак исполнится 40 лет. Несмотря на признание в любви к «тихой деревне», светская львица вовсе не отказывается от шумных вечеринок. Только недавно она опубликовала фото, на котором вовсю веселится в баре итальянского курорта.

Ранее российская журналистка Ксения Собчак рассказала, что может заставить её навсегда уехать из России. Главное условие для собственной эмиграции она назвала в интервью с бывшей телеведущей НТВ Юлией Бордовских.