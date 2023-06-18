Собчак рассказала о новом повороте в деле звезды «Беспринципных» Собчак сообщила, что актрису Бабушкину объявили в розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что звезду сериала «Беспринципные» Кристину Бабушкину, согласно ее данным, объявили в розыск. Супруга актрисы Андрея Гацунаева, обвиняемого в хранении наркотиков и нападении на полицейского, ранее отправили под домашний арест.

Собчак напомнила, что несколько дней назад сотрудники ДПС в Москве остановили автомобиль актрисы и ее мужа и при осмотре обнаружили пакетик с белым порошком. По словам журналистки, после этого Гацунаев, предположительно, решил проглотить сверток с веществом. Когда полицейский попытался ему помешать, тот укусил стража порядка за палец.

Впоследствии на Гацунаева завели дело по статьям о незаконном приобретении и хранении наркотических веществ и применении насилия в отношении представителя власти.

Гособвинитель настаивал на заключении Гацунаева под стражу, но суд назначил супругу актрисы домашний арест на время, пока не закончится следствие.

Ранее адвокат Сергей Жорин сообщил, что звезде «Беспринципных» и ее мужу может грозить до 15 лет лишения свободы по статье 228 УК РФ. Юрист отметил, что наказание зависит от объема запрещенного вещества, которое могли изъять у супружеской пары.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.