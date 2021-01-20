Собчак рассказала о хитростях Волочковой в отношениях с мужчинами

https://static.news.ru/photo/b33e7e82-5b83-11eb-b718-fa163e074e61_660.jpg Фото: xenia_sobchak / Instagram

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о поведении своей «заклятой подруги», балерины Анастасии Волочковой в нулевых годах.

Собчак пустилась в воспоминания, комментируя инцидент с «воровством» балериной фотографии другой светской львицы, блогера Ники Белоцерковской: в Instagram Волочкова разместила снимок роскошного букета, в котором Белоцерковская признала свои цветы.

Помню, в начале нулевых у Насти была такая «фишка». Сидит она, например, с Полонским на «Веранде» и просит водителя своего купить букет и отдать официанту со словами: «Это для Анастасии от поклонника». Зачем? Показывать свою нужность всем, повышать ставки. И работало ведь! Инвестиции в цветы небольшие по сравнению с предполагаемой прибылью! — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Как писал NEWS.ru, Ксения Собчак высмеяла бывшую спутницу Тимати модель Анастасию Решетову, запевшую на публику. Решетова опубликовала в Instagram ролик, в котором она исполняет песню Алсу «Весна». При этом модель заверила подписчиков, что «обычно» такое видео находится в личном архиве. Этого не смогла не заметить Собчак, которая не только раскритиковала ударившуюся в музыку модель, но и намекнула на её сходство с Бузовой.