Собчак рассказала, как поддерживает связь с участниками смертельного ДТП

Ксения Собчак в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала, что поддерживает связь со всеми участниками смертельного ДТП в Сочи. Авария произошла 9 октября, машина, в которой ведущая находилась в качестве пассажира, выехала на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль.

В результате погибла пассажирка встречного авто, другая пассажирка и водитель получили серьёзные травмы. Ксения Собчак, которая опаздывала в аэропорт, вызвала такси, села в машину и уехала с места ДТП. Позже телеведущую обвинили в чёрствости и равнодушии к людской трагедии. Однако, сама экс-кандидат в президенты России опровергла эту информацию,

Это ужасная утрата, которую невозможно восполнить. Несмотря на то, что я была жертвой в этой ситуации и сама могла погибнуть — раз судьба нас свела в одной точке, я сказала всем родным лично: как смогу помочь — помогу. И Маше, и другим людям, которые были в этой машине. Потому что мы вместе оказались жертвами этой жуткой ситуации, — эмоционально высказалась в телестудии Собчак.

К слову, сама ведущая тоже пострадала в этой аварии. Она получила сотрясение мозга, а ещё неделю ходила в специальном корсете.

Ранее член Совета Федерации РФ от Тувы Людмила Нарусова, вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, обратилась с открытым письмом к своей дочери Ксении Собчак. В нём Нарусова рассказывает о компромиссе, на который она заставила пойти дочь в детстве, даёт оценки деятельности Собчак на шоу «Дом-2» и в ходе президентской кампании 2018 года.