Собчак рассказала, как брокеры обвели её вокруг пальца

https://static.news.ru/photo/9e55fd30-61fd-11eb-900d-fa163e074e61_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Ксения Собчак едва не разорилась, вложившись в акции по совету олигархов с «первых строчек» Forbes. Несколько лет назад журналистка чуть не потеряла 17 млн рублей по вине ненадёжных брокеров.

О неудачном опыте инвестирования, который чуть не стоил телеведущей лично заработанных $250 тысяч и крупных долгов, Собчак рассказала в эфире YouTube-канала «Школа безопасных инвестиций» с Дмитрием Толстяковым.

По словам телеведущей, она получила информацию от людей с «первых строчек» Forbes о выгодном вложении денег в акции венесуэльской компании. Сделка якобы сулила невиданную прибыль. Обрадованная Собчак пошла к брокерам оформлять сделку, стала подписывать какой-то договор и вдруг узнала, что акции были куплены не только за её $250 тысяч, но и с «плечом».

То есть мало того, что взяли мои 250 тысяч, я ещё взяла кредит на 250. И когда случился маржин-колл (требование брокера о внесении дополнительных денежных средств или ценных бумаг, иначе последует принудительное закрытие позиций по непокрытому кредиту. — NEWS.ru), я думаю: какой маржин-колл, если я вообще не беру в кредит и мне не нравится находиться в этой ситуации! — рассказала Собчак.

Далее телеведущая устроила скандал и дошла до руководства, в итоге добившись отмены сделки, поняв, на какие риски она идёт. За этим последовало и увольнение недобросовестных брокеров. В будущем телеведущая стала очень осторожной в подобного рода ситуациях и никогда в них не попадает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров намерен снова заняться телепроектом. Он готов выкупить его у ТНТ, для этого уже направил письмо каналу. Кроме того, продюсер готов вернуть в «Дом-2» старых звёзд и пригласить Ксению Собчак.