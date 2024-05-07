Собчак рассказала, чем ее разочаровала свадьба с Виторганом Собчак рассказала о «маленькой» свадьбе с Виторганом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналист Ксения Собчак поделилась болезненным воспоминанием о свадьбе с актером Максимом Виторганом. В шоу «Осторожно: Собчак» на одноименном канале на YouTube она рассказала, что мечтала о пышной свадьбе, которой не случилось. По ее словам, мечту о красивой церемонии осуществил ее второй муж, режиссер Константин Богомолов.

У нас была отличная маленькая свадьба, но, конечно, где-то глубоко в душе мне хотелось что-то пышное: белое платье, торт, голуби в небо, — призналась Собчак.

Виторган и Собчак развелись в 2019 году, у них есть общий сын Платон. Журналист подчеркивает, что они никогда не манипулировали ребенком и смогли сохранить хорошие отношения.

Ранее Собчак посетила заседание Верховного суда в Астане, где рассматривалось дело бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены Салтанат Нукеновой. Она не стала общаться с казахстанскими коллегами по поводу случившегося. Сама журналист объяснила, что ее команда снимает «большую историю» и освещает процесс независимо.

Подписчики из Казахстана призвали Собчак покинуть страну и не снимать фильм. Многие пользователи указали на особое отношение сотрудников суда к Собчак, которой обеспечили комфортные условия для работы.