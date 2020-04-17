Собчак раскритиковала звёзд и простых россиян за поведение на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/ec3c2066-69f6-11e9-b0ea-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак на своей официальной странице в социальной сети выступила с критикой того, как звёзды и простые россияне ведут себя в Интернете во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

По словам Собчак, ей всё это ужасно надоело. Журналистка с опаской открывает ленту соцсетей, потому что каждый раз там можно увидеть людей, принимающих участие в каких-либо безумных и странных челенджах.

Взрослые вроде люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос, и купаются в макаронах. Такими темпами через неделю-другую дойдёт до эпиляции бикини клеем в прямом эфире, — написала Собчак в Instagram.

Подписчики журналистки поддержали её в этом негодовании. Многие отметили, что на поведение как знаменитостей, как и обычных людей в Сети уже «смотреть тошно».

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Шнуров высмеял Собчак за опубликованный снимок ягодиц в колготках. Музыкант увидел в этом стремление телеведущей вновь всем «тыкнуть в морды» именно этой частью тела.