Собчак проговорилась о возвращении в Москву

Ксения Собчак случайно проговорилась о возвращении из Израиля в Москву. Об этом она вскользь сообщила в своём Telegram-канале.

Об этом Собчак написала в предупреждении к пользователям о том, что кто-то от её имени рассылает «тёмные и мутные предложения» по созданию некой партии в РФ. В связи с этим телеведущая попросила подписчиков не верить ни каким предложениям, чтобы ещё к тому же не расстаться с деньгами «на первый взнос».

Партию не создаю, политической агитацией не занимаюсь, вопросы не решаю, кабанчиком не подскакиваю, схемки не обкашливаю, сижу в Москве и пишу сценарии к новостям, — написала бывшая ведущая «Дома-2».

Российская публика ждала светскую львицу не раньше 20-х чисел апреля, так как на эти даты в Москве был запланирован бизнес-форум с её участием. Об этом телеведущая заранее сообщила в соцсетях, она планировала заработать на этом мероприятии.

В Израиле она пребывала с сыном с конца февраля.

Недавно в новом выпуске своего шоу на YouTube-канале Ксения Собчак заявила, что у неё нет никакого иного гражданства, кроме российского. на тот момент она находилась за пределами России. Телеведущая считает, что мир, «который ещё вчера был открытым и простым», сегодня стал непонятным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не клеветать на артистов и не записывать их в пятую колонну. Он подчеркнул, что среди российских знаменитостей есть те, которые испугались или не поняли событий на Украине в связи со специальной военной операцией, однако они не являются врагами государства.