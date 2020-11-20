Собчак предупредила россиян о скрытой опасности отдыха в Дубае

https://static.news.ru/photo/372360da-2b4d-11eb-9f1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Government Of Dubai/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак рассказала своим подписчикам в социальной сети о скрытых опасностях, с которыми могут столкнуться россияне во время путешествия в Дубай.

По её словам, все тесты на коронавирус при въезде в Объединённые Арабские Эмираты ничего не значат. Собчак объяснила, что её подруга переболела COVID-19 за неделю до перелёта, а результаты анализов показали большое количество антител в организме. Однако тесты, сделанные при перелёте в Дубай, выдали совершенно другие данные.

Через сутки приходит ласковое СМС, мол, у вас всех тесты отрицательные, а у неё — положительный, переходите по ссылке, мы вам всем расскажем, что делать, — написала в Instagram ведущая.

Собчак, путешествующая в компании с этой подругой, посоветовала не предпринимать никаких действий, потому что было очевидно, что в системе произошла ошибка. На следующий день женщине трижды позвонили с разных дубайских номеров, но она не поднимала трубку. Вместо этого подруга знаменитости сделала дополнительный анализ, который показал отрицательный результат.

Самое главное — в отель так никто и не пришёл. На обратном вылете никто ничего не спросил. Человеку, въехавшему в Дубай с положительным тестом, грозит только три звонка в день, — заключила телеведущая.

По её словам, один из её приятелей всё-таки перешёл по ссылке в СМС. После этого за ним в отель приехали пять «закутанных арабов», и три недели из всего отдыха он прожил в «ковидной халупе». Позже ему сообщили, что положительный результат теста на коронавирус оказался ошибкой.

Журналистка отметила, что Дубай — замечательный город, но для полного счастья нужно выключить телефон.

Ранее пользователи социальной сети обвинили телеведущую Ксению Собчак в лицемерии из-за отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах. Знаменитость опубликовала в Instagram снимок отпуска в Дубае. При этом она нелестно отозвалась об отдыхе на родине — в Сочи.

Журналистке сразу же припомнили критику радикальных мусульман, после которой она отправилась в «сердце ислама». Собчак также напомнили о том, что она была кандидатом в президенты России. По мнению подписчиков, претенденты на такой пост должны поддерживать российские курорты, писал NEWS.ru.