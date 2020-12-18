Собчак предположила, что Боней руководят шлаки

https://static.news.ru/photo/02a57648-4148-11eb-962a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kika Press/Global Look Press

Модель Виктория Боня недавно негативно высказалась о вакцинах против нового коронавируса. По мнению звезды, препарат угрожает женщинам бесплодием. Однако телеведущая Ксения Собчак с подобными выводами не согласна.

Журналистка с юмором прокомментировала страхи Виктории Бони перед прививкой, а также передразнила её английское произношение.

Виктория [Боня] заботится не только о себе, она же за весь мир переживает! Видимо, пока Викторией Боней <...> руководят не чипы, а какие-то шлаки, — заявила Собчак на своём YouTube-канале.

Теледива добавила, что смотреть российские новости трудно без препаратов, выводящих эти самые шлаки из организма человека.

Боня не в первый раз «раскрывает» заговоры о коронавирусе. К примеру, в распространении недуга по планете она считает виновной технологию 5G. Подписчики девушки разделились на два лагеря. Одни искренне согласились с блогером, заявив, что «всегда знали» — Боня «говорит правду». «Слава богу есть люди, готовые отстаивать свои права, нести правдивую информацию в мир!» — поддержали ведущую поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая и разоблачитель глобального вреда от вышек 5G Виктория Боня наконец рассказала, кто же на самом деле «руководит истреблением человечества». Она, отвечая на вопрос о конспирологических теориях про пандемию коронавируса, заметила, что своеобразную войну против людей, в частности, ведёт Всемирная организация здравоохранения.