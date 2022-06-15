Собчак пожаловалась на природный страх при виде робота Дуняши на ПМЭФ

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Человекоподобный робот-кассир «Дуняша» компании «Промобот» во время подготовки к XXV Петербургскому международному экономическому форуму

Телеведущая Ксения Собчак задумалась о природном страхе при виде робота Дуняши на ПМЭФ, проходящем в Санкт-Петербурге. По ее словам, изобретение навеяло ей мысли об эффекте «зловещей долины» (эффект, когда похожий на человека робот вызывает неприязнь и отвращение — прим. NEWS.ru).

А я в свою очередь каждый раз при виде человекоподобных андроидов думаю о том, что вдруг эффект «зловещей долины» — это не современная гипотеза, а генетическая память? А вдруг этот природный страх перед тем, что выглядит как человек, но точно им не является, появился у человечества не просто так? — написала Собчак в своем Telegram—канале.

Робот Дуняша был разработан в апреле 2022 года компаниями из Перми «Промобот» и «Робин Гуд Роботикс» — это была первая версия. Вторую показали на ПМЭФ: андроид продает посетителям мороженое и кофе, а вовремя заказа может поддержать разговор, предложить селфи.

Прототипом внешности Дуняши стала жена экс-директора парка имени Горького в Перми Рашида Габдуллина Диана Габдуллина. В 2014 году ей присвоили титул «Миссис Пермь-2014»

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