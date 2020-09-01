Собчак спросила у россиян, в какую школу отдать сына

Российская телеведущая, блогер Ксения Собчак попросила совет у своих подписчиков в соцсетях. Шоувумен не знает, в какую школу отправить сына Платона.
По её словам, сейчас мальчику ещё рано идти в школу, но она уже сейчас озаботилась вопросом образования ребёнка. Она заявила, что не хочет отдавать Платона в школу на Рублевке «из-за атмосферы, которая очень часто там складывается», так как в подобных учебных заведениях дети меряются доходами и статусом родителей.
Собчак отметила в Instagram, что школы при посольствах ей также не подходят, так как она не хочет «растить ребенка немножко иностранцем».
Ведь я патриот, — сказала она.
Общеобразовательные школы также не совсем устраивают телеведущую.
В русских школах везде либо немножко совок, либо блат, — заявила Собчак.
Она попросила подписчиков посоветовать её хорошую школу для сына. Главные критерии — прекрасные учителя и атмосфера «неноворусскости».
Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущая и блогер Ксения Собчак второй раз подряд возглавила рейтинг Forbes по доходу в российском Instagram, заработав $1,48 млн.
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