Собчак спросила у россиян, в какую школу отдать сына

https://static.news.ru/photo/6e1e3fea-ec6b-11ea-a481-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская телеведущая, блогер Ксения Собчак попросила совет у своих подписчиков в соцсетях. Шоувумен не знает, в какую школу отправить сына Платона.

По её словам, сейчас мальчику ещё рано идти в школу, но она уже сейчас озаботилась вопросом образования ребёнка. Она заявила, что не хочет отдавать Платона в школу на Рублевке «из-за атмосферы, которая очень часто там складывается», так как в подобных учебных заведениях дети меряются доходами и статусом родителей.

Собчак отметила в Instagram, что школы при посольствах ей также не подходят, так как она не хочет «растить ребенка немножко иностранцем».

Ведь я патриот, — сказала она.

Общеобразовательные школы также не совсем устраивают телеведущую.

В русских школах везде либо немножко совок, либо блат, — заявила Собчак.

Она попросила подписчиков посоветовать её хорошую школу для сына. Главные критерии — прекрасные учителя и атмосфера «неноворусскости».

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущая и блогер Ксения Собчак второй раз подряд возглавила рейтинг Forbes по доходу в российском Instagram, заработав $1,48 млн.