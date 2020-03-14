https://static.news.ru/photo/646b82e6-6598-11ea-9895-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ксения Собчак вспомнила о свадьбе с Богомоловым в пятницу, 13. Ведущая сравнила себя и своего избранника с Бонни и Клайдом.

С момента бракосочетания прошло полгода.

Снова пятница 13-е. Полгода назад Бонни и Клайд официально объединились в банду, — написала ведущая.

Подписчики Собчак разделились на два лагеря. Одни осыпали телеведущую комплиментами, отметив что она и режиссёр Богомолов являются «гармоничной парой».

Другие напомнили экс-кандидату в президенты России, что её свадьба была слишком уж нетрадиционной. Кому-то не понравилось сравнение с бандитами и они предложили свои варианты. Звезде напомнили и о бывшему супруге — Максиме Виторгане.

«Бонни и Клайд? Лошадь и Кеша!», «А Виторган чужой был?», саркастично отозвались поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак призналась, что не любит Международный женский день, потому что мужчины поздравляют девушек банальными стихотворениями, которые они нашли в Интернете.