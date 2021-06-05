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Собчак помирилась с Тимати на премии МУЗ-ТВ

14:48, 05 июня 2021
Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: muztv/instagam.com

Телеведущая Ксения Собчак призвала рэпера Тимати (Тимур Юнусов) забыть взаимные оскорбления и помириться. Предложение прекратить вражду Собчак высказала прямо во время премии МУЗ-ТВ.

Так давай сделаем это. Я забуду всё сказанное. Ты забудешь все мои едкие твиты, — обратилась она к музыканту.

Телеведущая призвала рэпера возобновить дружбу, общаться семьями и ходить друг к другу в гости. Тимати возражать не стал.

Одно время Собчак была очень дружна с музыкантом. Однако потом телеведущая стала критиковать артиста и его возлюбленную Анастасию Решетову, а к ещё большему обострению отношений привели слова телеведущей в адрес Стаса Костюшкина, рассказавшего о пережитом в детстве домогательстве. Тимати в ответ на это назвал Собчак «животным».

Ранее Собчак посмеялась над словами Ольги Бузовой во время её «пьяного» концерта в Волгограде. Артистка заявила со сцены, что ей 35 лет и она — дура. Телеведущая сочла эту фразу отличным тостом.

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