Собчак показала роскошную новогоднюю ёлку

https://static.news.ru/photo/e476fbe6-3e91-11eb-8382-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Ксения Собчак вслед за звёздами отечественного шоу-бизнеса не удержалась и за две недели до Нового года нарядила ёлку. Телеведущая украсила лесную красавицу роскошными игрушками, а также особой подсветкой, которая делает ёлочку светящейся изнутри.

Судя по всему, светская львица осталась очень довольная наряженной ёлкой, она подписала фото:

Новогодняя сказка пришла в дом.

instagram.com/xenia_sobchak

Для пущей убедительности Собчак сняла на видео свою ёлку, которая действительно выглядела волшебной.

Новогодние ёлки на сегодня уже нарядили Ольга Бузова, Сергей Лазарев, снявший на фоне сказочного дерева свою дочку. Одной из первых украсила дом в новогоднем стиле и нарядила лесную красавицу жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

Но, пожалуй, «переплюнула» всех любящая во всём размах Анастасия Волочкова. Балерина украсила игрушками четырёхметровую ель и установила во всём доме праздничную иллюминацию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне всё раньше и раньше начинают приготовления к Новому году. С каждым годом такая тенденция прослеживается более чётко.