Собчак показала огромный «мозг» своего мужа

https://static.news.ru/photo/fd3a5cea-3e05-11eb-9bf9-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак упорно продолжает признаваться в любви к своему супругу, режиссёру Константину Богомолову.

Не секрет, что светская львица очень часто рассказывает о талантах своего возлюбленного и считает его умным и эрудированным человеком.

Так, Собчак выложила в социальной сети снимок, запечатлевший Богомолова на фоне гигантского прозрачного шара. Фото было сделано в художественной галерее, режиссёр позировал на фоне арт-объекта, как бы демонстрируя размеры своего «мозга».

xenia_sobchak/instagram.com

Этюд на тему: «Мой муж и его мозг!» — написала Собчак в социальной сети.

Телеведущая также добавила, что очень любит своего супруга.

Ранее NEWS.ru писал, что Собчак записала трек, посвящённый специальному представителю президента РФ по связям с международными организациями Анатолию Чубайсу. Светская львица пояснила, что, по её мнению, только одного человека в стране «хейтят» больше, чем саму Собчак, и поэтому им с Чубайсом надо «держаться вместе».

Композиция получила название «Чубайс-бэби». За музыку Собчак поблагодарила рэпера Алексея Долматова (Гуфа).