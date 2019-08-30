https://static.news.ru/photo/15ff4b20-cc22-11e9-b486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская телеведущая Ксения Собчак показала в социальной сети, как вернулась в Москву с сыном после отпуска на частном самолёте.

Летом Собчак побывала на Кипре и в Италии. В Instagram звезда разместила ролик, на котором она вместе с двухлетним сыном Платоном находится на борту частного самолёта.

Прилетели в холодную Москву, — подписала пост телеведущая.

Как сообщал News.ru, Ксения Собчак поддержала Максима Галкина после начавшейся в Сети его травли. Она была вызвана якобы попыткой юмориста выгородить чиновников в ситуации с лесными пожарами в Сибири.