Российская телеведущая Ксения Собчак показала в социальной сети, как вернулась в Москву с сыном после отпуска на частном самолёте.
Летом Собчак побывала на Кипре и в Италии. В Instagram звезда разместила ролик, на котором она вместе с двухлетним сыном Платоном находится на борту частного самолёта.
Прилетели в холодную Москву, — подписала пост телеведущая.
Как сообщал News.ru, Ксения Собчак поддержала Максима Галкина после начавшейся в Сети его травли. Она была вызвана якобы попыткой юмориста выгородить чиновников в ситуации с лесными пожарами в Сибири.