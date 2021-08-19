Собчак показала эксклюзивные фото улиц Москвы во время Путча

Российская телеведущая Ксения Собчак показала на своей странице в социальной сети Instagram эксклюзивные фото улиц Москвы времён Путча (события августа 1991 года). Журналистка отметила в комментарии к посту, что снимки публикуются впервые, а их автор — Константин Махмутов, экс-фотокорреспондент одной из газет Рудного (Казахская ССР).

На тот момент ему (Константину Махмутову. — NEWS.ru) было 26, в Москву он приехал случайно, не подозревая о том, что будет происходить. А когда произошло — ходил по улицам и просто фотографировал. Когда в Москву вводили танки, мне было девять. Мы с мамой сидели в Сочи, молча ждали перед телевизором и не понимали, что со страной и что — меня это интересовало куда больше — с папой, — подчеркнула Собчак.

Она вспомнила, что в то время её отец — мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак — «выходил в Питере на баррикады», пытался убедить военных отказаться от ввода танков, «рисковал собой и спасал наш город, как мог», а тем временем в российской столице «творилась своя история».

Спасибо моему папе и спасибо моему народу, который выбрал свободу, — резюмировала Собчак.

19 августа исполнилось 30 лет попытке государственного переворота, предпринятой представителями советской номенклатуры, создавшими 30 лет назад ГКЧП. Они выступили против политики президента СССР Михаила Горбачёва, попытавшись отстранить его от власти и введя войска в Москву. Но эти действия встретили массовый протест со стороны советского общества, в результате путчисты оказались за решёткой, но в начале 1990-х вышли на свободу.

Повторение августовского путча 1991 года, попытку которого предприняли руководители КГБ, МВД и Минобороны СССР, вошедшие в Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), в современной РФ вряд ли возможно, потому что сегодня силовики и так находятся у власти. Об этом в интервью NEWS.ru заявил экс-председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов.