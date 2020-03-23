Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Очевидцы видели телеведущую Ксению Собчак возле больницы в Коммунарке. В это учреждение попадают все москвичи, заражённые коронавирусом.

Звезда появилась в этом месте без защитной экипировки, передаёт «Экспресс газета». Согласно предположениям прохожих, она вела съёмку для своего YouTube-канала.

Неизвестно, заходила ли Собчак в здание медучреждения.

Ранее москвичи, которые лежат в больнице в Коммунарке с коронавирусной инфекцией, рассказали, как проходят их будни. По словам пациентов, кормят их тут замечательно, сами палаты новые и чистые, только вот врачи с ними почти не общаются и проводят, по их мнению, весьма странный курс лечения, писал NEWS.ru.

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