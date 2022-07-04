Собчак ответила на оскорбления комика Сабурова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак ответила в Telegram-канале на высказывания комика Нурлана Сабурова, обозвавшего ее лошадью на концерте на «Арене Балашиха». Она предложила ему «смело и жестко» высказаться по поводу спецоперации на Украине, отметив, что сравнения ее личности с лошадью давно уже не кажутся никому ни свежими, ни смешными.

А то, [шутя] про лошадь, <...> ты такой смелый и «острый», а как про главное, так «у меня ипотека», — заявила она.

Ранее комик Нурлан Сабуров нелестно высказался в адрес Ксении Собчак на концерте после скандальных выступлений в Америке. Он возобновил гастрольный тур по России, выбрав для своих «острот» личность телеведущей. Комик не сдерживался в оценках личности Ксении Собчак, употребляя матерные слова в адрес журналистки, и назвал ее «лошадью» в самом начале концерта.