Фото: xenia_sobchak/instagram

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram откровенное видео из ресторана. В ролике можно наблюдать, как чья-то рука расстёгивает женскую блузку и прикасается к груди. За кадром слышен мужской голос и речь самой Собчак.

Пятница. Вечер. Морских ежей нет, и паникёров тоже нет. Близость катастрофы не чувствуется. Помыли руки. Зажгли свечи и заказали гречи. Встретим конец света достойно, — подписала публикацию телеведущая.

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13 сентября 2019 года Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссёра Константина Богомолова. Её бывший муж, артист Максим Виторган, недавно сообщил, что Собчак не мешает его роману с актрисой Нино Нинидзе. Журналистка даже разрешила их общему ребёнку, сыну Платону, съездить на отдых вместе с отцом и его возлюбленной, писал NEWS.ru.

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