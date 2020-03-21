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Композитор и автор хита «Плот» Юрий Лоза рассказал о том, как однажды попал на приём к самой известной российской ясновидящей Джуне. По словам артиста, она даже не смогла правильно назвать диагноз, который его сыну поставили врачи.

Как отметил Лоза, люди обращаются к экстрасенсам и колдунам от безысходности. Так же произошло и у него. Ребёнок музыканта сильно заболел. Врачи поставили мальчику диагноз — астма. Официальная медицина при...