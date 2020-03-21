Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram откровенное видео из ресторана. В ролике можно наблюдать, как чья-то рука расстёгивает женскую блузку и прикасается к груди. За кадром слышен мужской голос и речь самой Собчак.
Пятница. Вечер. Морских ежей нет, и паникёров тоже нет. Близость катастрофы не чувствуется. Помыли руки. Зажгли свечи и заказали гречи. Встретим конец света достойно, — подписала публикацию телеведущая.
13 сентября 2019 года Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссёра Константина Богомолова. Её бывший муж, артист Максим Виторган, недавно сообщил, что Собчак не мешает его роману с актрисой Нино Нинидзе. Журналистка даже разрешила их общему ребёнку, сыну Платону, съездить на отдых вместе с отцом и его возлюбленной, писал NEWS.ru.