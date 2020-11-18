Собчак опубликовала фото подросшего сына в его день рождения

https://static.news.ru/photo/ba88555e-29a2-11eb-9144-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак отмечает день рождения своего сына от актёра Максима Виторгана. Платону исполнилось четыре года. В честь этого события Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фото улыбающегося сына на фоне заката.

Главный день календаря и мое главное счастье и радость, — написала она в комментарии к снимку.

Фото вызвало восторг среди подписчиков телеведущий. Не остались в стороне и знаменитые пользователи соцсети: Максим Галкин, Екатерина Варнава, Яна Рудковская и другие.

Поздравил бывшую невестку с днём рождения сына и отец Максима Виторгана.

Ксюша, наша дорогая! Поздравляем тебя, замечательную маму!!! И наше солнышко! Пусть будет счастливым!!! Спасибо тебе и Максиму за Платончика!!! Крепко целуем, — написал Эммануил Виторган.

Ксения Собчак и Максим Виторган прожили вместе пять лет. В браке у них родился сын Платон. Известно, что мальчик носит двойную фамилию обоих родителей — Виторган-Собчак. Сейчас Собчак замужем за режиссёром Константином Богомоловым.

Ранее Богомолов также опубликовал фото своего ребёнка от предыдущего брака с актрисой Дарьей Мороз и подписал его похожим образом — «Моё счастье».

Как писал NEWS.ru, актёр Максим Виторган признался, что после женитьбы на светской львице и телеведущей Ксении Собчак у него начался профессиональный застой. По словам Виторгана, о том, чтобы он подвергался суровой цензуре, ему неизвестно. Однако на время он прекратил появляться на экранах. По мнению актёра, это могло быть опосредованно связано с политической активностью Собчак несколько лет назад.