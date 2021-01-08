Собчак опубликовала фото отца с Байденом

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Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками архивным снимком, на котором запечатлён её отец — первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и избранный президент США Джо Байден.

Ого. Нашла фото папы с Байденом, — написала Собчак в своём Telegram-канале.

До этого Собчак резко раскритиковала американские соцсети за цензуру, которой, по её мнению, подвергся действующий президент США Дональд Трамп. В своём посте в Instagram она заявила, что не является «фанатом Трампа», однако цензура, которой он подвергся, вызывает вопросы. По её словам, соцсети — это не государственные органы, решения которых можно оспорить в суде. Это частные компании. И сейчас получается, что они пытаются продвигать «тех, кто угоден», блокируя мнение тех, кто мешает. Она подчеркнула, что в своих постах Трамп не призывал к насилию, а лишь выражал своё личное мнение.

Конгрессмены утвердили 7 января победу Джо Байдена на президентских выборах. За день до этого сторонники Трампа пытались этому помешать, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь. Произошли столкновения с полицией, в результате которых погибли пять человек.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Собчак записала видеоролик в стиле TikTok, в котором намекнула на отсутствие умственных способностей у популярных блогеров.