Собчак обвинили в лицемерии из-за отдыха в Дубае

https://static.news.ru/photo/5329b7e2-210d-11eb-9f8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Пользователи социальной сети обвинили телеведущую Ксению Собчак в лицемерии из-за отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах.

Знаменитость опубликовала в Instagram снимок отпуска в Дубае. При этом она нелестно отозвалась об отдыхе на родине — в Сочи.

Какой Сочи? Только хардкор, только Дубай и любимый отель, — написала Собчак под фото.

Журналистке сразу же припомнили критику радикальных мусульман, после которой она отправилась в «сердце ислама». Собчак также напомнили о том, что она была кандидатом в президенты России. По мнению подписчиков, претенденты на такой пост должны поддерживать российские курорты.

Ранее Ксения Собчак заявила, что высказывания российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции могут быть восприняты отдельными людьми как сигнал к насилию. Спортсмен критически высказался в адрес французского лидера из-за его политики в отношении ислама. Собчак со своей стороны выразила поддержку Макрону, отметив его смелость в борьбе с радикальными проявлениями ислама и готовность отстаивать свободу слова, писал NEWS.ru.