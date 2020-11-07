Собчак обвинили в лицемерии из-за отдыха в Дубае

Пользователи социальной сети обвинили телеведущую Ксению Собчак в лицемерии из-за отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах.
Знаменитость опубликовала в Instagram снимок отпуска в Дубае. При этом она нелестно отозвалась об отдыхе на родине — в Сочи.
Какой Сочи? Только хардкор, только Дубай и любимый отель, — написала Собчак под фото.
Журналистке сразу же припомнили критику радикальных мусульман, после которой она отправилась в «сердце ислама». Собчак также напомнили о том, что она была кандидатом в президенты России. По мнению подписчиков, претенденты на такой пост должны поддерживать российские курорты.
Ранее Ксения Собчак заявила, что высказывания российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции могут быть восприняты отдельными людьми как сигнал к насилию. Спортсмен критически высказался в адрес французского лидера из-за его политики в отношении ислама. Собчак со своей стороны выразила поддержку Макрону, отметив его смелость в борьбе с радикальными проявлениями ислама и готовность отстаивать свободу слова, писал NEWS.ru.