Собчак обругала назвавшего её «животным» рэпера Тимати

https://static.news.ru/photo/f5bdc890-afd9-11ea-b981-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и телеведущая Ксения Собчак в резкой форме высказалась о певце Тимати, который ранее назвал её «животным».

В эфире Youtube-шоу «Comment Out» Собчак обсуждала с ведущим Владимиром Маркони и певицей Юлией Зиверт, какому наказанию в случае проигрыша подвергнется участник шоу. Звезда заявила, что проигравший должен будет съесть что-то мерзкое, в этом случае она не будет участвовать.

Ну его ваши игры. Если говно жрать, это к Тимати, — сказала телеведущая.

Как писал NEWS.ru, конфликт между рэпером Тимати и Собчак из-за клипа «Хавчик», в котором снялся музыкант, а также шутки светской львицы об изнасиловании певца Стаса Костюшкина в детстве набирает обороты. Музыкант перешёл к прямым оскорблениям.

Ранее Тимати, Джиган и блогер Даня Милохин выпустили видео на песню «Офигенный хавчик», в котором высмеяли не только жизненную ситуацию Джигана, но и весь российский шоу-бизнес. В частности, в произведении есть строки: «И пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку, в Интернете есть ролик, как я пилю доску». Ксении Собчак, как и многим другим, показалось, что музыкант намекает на пикантное видео с ней и Тимати, которое, как они сами признались, было постановочным.

Вскоре рэпер ответил ей, выложив в Instagram около полутора десятков сториз, в которых обращается к Собчак. Он пояснил, что под доской имел в виду не светскую львицу, а доску для занятий сёрфингом, которую в прямом эфире распилил в компании другой известной ведущей Насти Ивлеевой. В своём обращении рэпер не стеснялся в выражениях.

Он также назвал Собчак «животным» за то, что она высмеяла признание Стаса Костюшкина об изнасиловании.