https://static.news.ru/photo/93b040dc-d5c4-11e9-af86-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова раскритиковала решения Ксении Собчак на семейном фронте. По её словам, не понятно, как бывшая ведущая «Дома-2» могла уйти от актёра Максима Виторгана.

Во-первых, у них есть общий сын, а во-вторых, бывший муж не имеет вредных привычек.

Пусть Ксюша на меня не обижается, я с точки зрения свахи говорю: жена она никудышная. Мать, в общем-то, тоже, — цитирует Сябитову РИА Новости.

Телеведущая отметила, что Собчак следовало бы «поумерить собственную гордыню» и жить с Виторганом ради ребёнка хотя бы до того момента, пока он не пойдёт в школу. Также Сябитова подчеркнула, что, по её мнению, режиссёр Константин Богомолов получит «не лучшую жену».

Ранее News.ru сообщал, что Константин Богомолов избавился от лишнего веса перед женитьбой на Ксении Собчак. Торжество запланировано на 13 сентября 2019 года. Театральный деятель, по словам окружения пары, похудел на 18 кг. По мнению одной из знакомых будущих супругов, мужчина выглядит счастливым и довольным, у него «светятся глаза». Собчак и Богомолов также решили обвенчаться. Таинство они хотят совершить сразу после заключения брака в загсе.